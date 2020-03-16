رياضة | عاجل.. الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي عقب "الخناقة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي عقب "الخناقة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خصم 200 ألف جنيه من رمضان صبحي والسنغالي أليو بادجي ثنائي الفريق، على خلفية اشتباكهما خلال تدريبات الفريق الجماعية.

وجاء قرار عبدالحفيظ، حسب لائحة الفريق الموقع عليها اللاعبين، قبل بداية الموسم بعد التجاوز الشديد بينهما والذي تطور داخل غرفة الملابس.

واشتبك رمضان صبحي نجم الفريق مع السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق، بسبب التدخلات القوية خلال التدريبات، خاصةً أن رمضان صبحي عائد من إصابة مؤخرًا.

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وغاب رمضان صبحي عن مباريات فريقه لما يقرب من شهرين تقريبًا بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وقرر فايلر، منح اللاعبين راحة سلبية من تدريبات الفريق الجماعية لمدة 6 أيام على خلفية توقف النشاط الرياضي، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.