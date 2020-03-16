رياضة | جريمة جديدة تهدد رونالدينيو في باراجواي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريمة جديدة تهدد رونالدينيو في باراجواي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل اللاعب البرازيلي السابق رونالدينيو لاعب فريق برشلونة السابق في أزمة جديدة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد اتهامه من قبل السيدة التي دعته لزيارة الباراجواي بتهمة غسيل الأموال.

وكان قد دخل رونالدينيو مع أخيه السجن في الباراجواي بعد دخول البلاد بجواز سفر مزور خلال الأيام الماضية، مما قد أدى إلى اعتقاله في السجن حتى الآن.

وبدأت الحكومة في الباراجواي التحقيق في تهمة غسيل الأموال التي تعرض لها اللاعب البرازيلي، وسوف يراجع المحققون بعض الملفات والرسائل على هواتف رونالدينيو وأخيه.

وقال أوسمار ليجال المسئول عن التحقيق في قضية رونالدينيو في تصريحات حسب وكالة أنباء رويترز : "ربما يكون رونالدينيو متهم في قضية غسيل الأموال فعلينا التحقيق مع جميع المتهمين لهذا لن يغادر السجن حالياً".