رياضة | لاعب الهلال السعودي يدخل عزل صحي احترازي بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب الهلال السعودي يدخل عزل صحي احترازي بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث عبدالله عطيف لاعب الهلال السعودي عن حالته الصحية، بعدما عاد من مدينة برشلونة ، وعن دخوله لعزل صحي إحترازي فى منزله من فيروس كورونا.

وقال لاعب الهلال السعودي في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية : "أشكر كل من سأل عني، وأود أن أطمئن الجميع بأنني في أتم الصحة والعافية، وسأخضع لفترة عزل احترازي في منزلي لمدة 14 يوما، وفق الإجراءات المتبعة احتياطا من فيروس كورونا".

ومن جهة أخرى أضافت الصحيفة أن عطيف سيبدأ برنامجه التأهيلي في منزله، وذلك تحت إشراف طبيب نادي الهلال.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قررت إيقاف كافة المنافسات الرياضية في البلاد، بما فيها بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك في إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.