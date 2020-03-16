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رياضة | لاعب الهلال السعودي يدخل عزل صحي احترازي بسبب كورونا

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تحدث عبدالله عطيف لاعب الهلال السعودي عن حالته الصحية، بعدما عاد من مدينة ، وعن دخوله لعزل صحي إحترازي فى منزله من فيروس كورونا.

وقال لاعب الهلال السعودي في تصريحات لصحيفة "" : "أشكر كل من سأل عني، وأود أن أطمئن الجميع بأنني في أتم الصحة والعافية، وسأخضع لفترة عزل احترازي في منزلي لمدة 14 يوما، وفق الإجراءات المتبعة احتياطا من فيروس كورونا".

ومن جهة أخرى أضافت الصحيفة أن عطيف سيبدأ برنامجه التأهيلي في منزله، وذلك تحت إشراف طبيب نادي الهلال.

وكانت وزارة السعودية قررت إيقاف كافة المنافسات الرياضية في البلاد، بما فيها بطولة دوري كأس الأمير ، وذلك في إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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