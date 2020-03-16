رياضة | جمال بلماضي يوجه رسالة للجزائريين بسبب فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال بلماضي يوجه رسالة للجزائريين بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام جمال بلماضي المدير الفنى لمنتخب الجزائر بتوجيه رسالة إلي الجزائريين، لحثهم على الإلتزام بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد فى البلدان خلال الفترة الأخيرة.

ووجه بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، بطل كأس أمم إفريقيا 2019 والتى أقيمت فى مصر ، رسالة إلى الجزائريين حثهم فيها على الالتزام بالإجراءات الاحترازية تفاديا لتفشي فيروس كورونا.

وقال بلماضي في فيديو نشره اتحاد الكرة الجزائري في موقعه الرسمي اليوم الاثنين :"في مثل هذه الأوقات الغامضة والمضطربة إلى حد ما، أردت كمواطن أولاً ثم كمدرب، أن أخاطب جميع مواطني بلدي حيث هم، في البداية يجب أن أقول لهم أن يعتنوا بأنفسهم وعائلاتهم، وأن يتخذوا جميع الإجراءات اللازمة التي نعرفها جميعا عن هذا الوباء".

وأضاف: "منطقيا من الصعب الحديث عن كرة القدم حاليا لكن لم ننس عملنا رغم كل الظروف، استغل الفرصة لأقول للاعبينا الشجعان أن يعتنوا بأنفسهم وأقاربهم وأوجه لهم تحياتي راجيا من الله أن يحفظنا ويبعد عنا هذا البلاء".