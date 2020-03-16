رياضة | تفاصيل "خناقة" رمضان صبحي وبادجي في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل "خناقة" رمضان صبحي وبادجي في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت مشادة قوية بين رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وزميله السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر خلال المران الجماعي اليوم الاثنين والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365 الرياضي" تفاصيل الـ"الخناقة" التي حدثت بين كلا اللاعبين، حيث قام بادجي في إحدى الكرات المشتركة بالتدخل على رمضان صبحي بقوة، ليقوم الأخير بدفع المهاجم السنغالي في صدره، لتنشب مشاداة كبيرة بينهما.

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وأضاف المصدر بأن المشادة الكبيرة حدثت في حضور الثنائي رينيه فايلر المدير الفني وسيد عبد لحفيظ مدير الكرة ولم يتمكنا من السيطرة على الموقف، ليقرر فايلر المدير الفني للفريق الأحمر إلغاء المران.

وتابع المصدر بأنه عقب قيام فايلر بإلغاء المران دخل رمضان صبحي لغرفة خلع الملابس ليقوم بسب بادجي ويدخل في مشاداة كلامية مع سيد عبد الحفيظ أمام جميع اللاعبين.

وواصل المصدر رواية ما حدث حيث أكد بأن لاعبي الأهلي حاولوا السيطرة على أعصاب رمضان صبحي المنفلتة وتهدئته ليأمر فايلر عبد الحفيظ بتوقيع عقوبة مالية على رمضان وبادجي.