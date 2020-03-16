رياضة | قائد النصر السعودي يجري جراحة ناجحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد النصر السعودي يجري جراحة ناجحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجري عمر هوساوي قائد النصر السعودي جراحة ناجحة فى الساق بعد الكسر الذى تعرض له اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

ووذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن عمر هوساوي استغل قرار تعليق النشاط الرياضي في بلاده والذي أصدرته وزارة الرياضة يوم السبت الماضي ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، ليجري العملية الجراحية بساقه والتى نجحت.

وأضافت الصحيفة أن قائد النصر سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة ستة أسابيع قبل العودة إلى التدريبات الجماعية لفريقه.

وكان هوساوي تعافى من إصابة في عضلة الساق، لكنها تجددت مرة أخرى خلال مباراة فريقه أمام الاتفاق ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.