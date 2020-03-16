رياضة | قائد طنطا: "التأجيل" أفضل قرار.. وحياة الإنسان أهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد طنطا: "التأجيل" أفضل قرار.. وحياة الإنسان أهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق سليمان عبدربه مدافع فريق نادي طنطا علي قرار وزارة الشباب والرياضة المصرية بتعليق كافة الأنشطة الرياضية لمدة 15 يوما، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال عبدربه في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، بأن هذا القرار هو الأفضل في الوقت الحالي، مشددا علي سلامة الإنسان هي الأهم من اي شئ في الدنيا.

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وقال بأن طنطا حصل علي إجازة سلبية، مشيرا الي أنه لم يذهب ل "الجيم" بسبب التجمعات، ولم يخوض اي تدريبات نهائيا هو وزملاؤه حفاظا علي سلامتهم

وفي نفس السياق قال بالنسبة للتوقف، نحن قادرون علي الاستمرار بطنطا في الدوري الممتاز، واستكمل نمتلك فريق محترم ولدينا جهاز فني وإدارة علي اعلي مستوي، وطنطا قادرة علي تقديم أداء أفضل بالدور الثاني.

ويحتل طنطا المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، بعد تعادله في مباراته الأخيرة مع وداي دجلة.