رياضة | الأهلي يعاقب ثنائي الفريق بعد "خناقة" التدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعاقب ثنائي الفريق بعد "خناقة" التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توقيع غرامة مادية مغلظة على ثنائي الفريق، بسبب خناقة التدريبات.

وقرر عبدالحفيظ، توقيع عقوبة مادية على رمضان صبحي وأليو بادجي، بعد اشتباكهم في مران الفريق، والتطاول على بعضهما في غرفة الملابس بعد نهاية التدريبات.

واشتبك رمضان صبحي نجم الفريق مع السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق، بسبب التدخلات القوية خلال التدريبات، خاصةً أن رمضان صبحي عائد من إصابة مؤخرًا.

وغاب رمضان صبحي عن مباريات فريقه لما يقرب من شهرين تقريبًا بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وقرر فايلر، منح اللاعبين راحة سلبية من تدريبات الفريق الجماعية لمدة 6 أيام على خلفية توقف النشاط الرياضي، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.