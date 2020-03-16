رياضة | برشلونة يقترب من التتويج بلقب الليجا في هذة الحالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقترب من التتويج بلقب الليجا في هذة الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تأجيل بطولة الليجا في الفترة المقبلة وحتى جولتين فقط لبداية شهر ابريل المقبل بعد انتشار فيروس كورونا.

ويحتل البارسا صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني بالترتيب.

وأشارت تقارير إسبانية حسب ال‏كادينا سير، إن اذا تم ايقاف الليجا بشكل نهائي هذا الموسم، فسيكون فريق برشلونة هو بطل الدوري الإسباني هذا الموسم.

وكان قد صرح رئيس رابطة الليجا بالأمس عن أنه يعمل على استكمال البطولة حتى نهايتها هذا الموسم، وعلى الاتحاد الأوروبي مساعدة جميع الاتحادات بتأجيل اليورو لمدة سنة واحدة.