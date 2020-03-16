رياضة | الزمالك يطالب الأجانب بسرعة العودة بسبب تعليق الطيران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يطالب الأجانب بسرعة العودة بسبب تعليق الطيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شدد مسئولو نادي الزمالك على الثلاثي الأجنبي داخل الفريق بسرعة العودة إلى مصر في غضون الساعات المقبلة بعد قرار تعليق الطيران.
وكان الثلاثي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم قد سافروا إلى بلادهم في الساعات الماضية لقضاء أجازة هناك على خلفية حصول الفريق على راحة لمدة أسبوع.
وأعلن مجلس الوزراء المصري عن تعليق الطيران بداية من يوم الخميس المقبل وحتى نهاية شهر مارس الجاري.
وكان الثلاثي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم قد سافروا إلى بلادهم في الساعات الماضية لقضاء أجازة هناك على خلفية حصول الفريق على راحة لمدة أسبوع.
وطلب مسئولو الزمالك من الثلاثي بالعودة يوم الأربعاء المقبل وتواجدهم مبكرًا وتجنب التأخير مما يجبرهم على البقاء في بلادهم حتى نهاية الشهر الجاري.
ويستأنف فريق الزمالك تدريباته الأسبوع المقبل بعد الحصول على راحة لمدة أسبوع بسبب تعليق النشاط الرياضي في مصر.