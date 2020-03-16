رياضة | الزمالك يطالب الأجانب بسرعة العودة بسبب تعليق الطيران

شدد مسئولو نادي الزمالك على الثلاثي الأجنبي داخل الفريق بسرعة العودة إلى مصر في غضون الساعات المقبلة بعد قرار تعليق الطيران.



وأعلن مجلس الوزراء المصري عن تعليق الطيران بداية من يوم الخميس المقبل وحتى نهاية شهر مارس الجاري.

وكان الثلاثي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم قد سافروا إلى بلادهم في الساعات الماضية لقضاء أجازة هناك على خلفية حصول الفريق على راحة لمدة أسبوع.

وطلب مسئولو الزمالك من الثلاثي بالعودة يوم الأربعاء المقبل وتواجدهم مبكرًا وتجنب التأخير مما يجبرهم على البقاء في بلادهم حتى نهاية الشهر الجاري.