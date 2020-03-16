رياضة | كوكا ينصح المصريين: "بلاش خروج من البيت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوكا ينصح المصريين: "بلاش خروج من البيت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب الوطني على توجيه رسالة للجماهير بسبب فيروس الكورونا المنتشر في العديد من دول العالم.
وكتب كوكا عبر حسابه على "تويتر": "احنا شعب جميل و الله و دايما في عز الأزمات الناس دايما بتضحك و أحلى افيهات بتطلع".
وكتب كوكا عبر حسابه على "تويتر": "احنا شعب جميل و الله و دايما في عز الأزمات الناس دايما بتضحك و أحلى افيهات بتطلع".
وواصل: "من ناحية تانية احنا لازم ندرك أن الموقف بجد خطير و بيزداد خطورة ، كل ما في إيدينا اننا ناخد احتياطاتنا.. بلاش خروج في تجمعات ".
وأكمل "إن أمكن بلاش خروج إلا للضرورة القصوى .. احنا هنا بنتمرن في البيت".
واختتم: "خلينا نساهم و لو بشكل بسيط في تقليل نشر العدوى،انت ممكن تكون حامل المرض و انت مش عارف ،ممكن جسمك يقاوم المرض و يقضي عليه،بس تنقله لحد تاني و يتأذي بسببك".