رياضة | كارثة في برشلونة.. إصابة رئيس حكومة كتالونيا بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارثة في برشلونة.. إصابة رئيس حكومة كتالونيا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض يواكيم تورا رئيس الحكومة في كتالونيا للإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية وذلك بعد التأكد من إصابته بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتعد إصابة رئيس حكومة كتالونيا بمثابة الكارثة على المدينة بشكل خاص وعلى إسبانيا بشكل عام، مما قد يصعب المهمة في الفترة المقبلة بعد تزايد عدد المصابين بهذا الفيروس.

وكان قد أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الفترة الماضية عن تأجيل الليجا لمدة جولتين مقبلتين حتى بداية شهر ابريل القادم، من أجل التصدي لفيروس كورونا بشكل جيد.

يذكر أن فريق برشلونة يحتل صدارة ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني.