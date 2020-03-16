رياضة | توتنهام يخطط للتعاقد مع مدافع ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يخطط للتعاقد مع مدافع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسئولو فريق توتنهام هوتسبير للتعاقد مع مدافع فريق ليفربول خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم القادم.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ديلي اكسبريس، إن توتنهام مُهتم بضم مدافع ليفربولديـان لوڤريـن، خاصة وأنه لا يلعب مع الريدز بصفة أساسية هذا الموسم مع المدرب الألماني يورجن كلوب.

ويعتمد كلوب على الثنائي فيرجيل فان دايك وجوميز كثنائي دفاعي للفريق الأحمر، بينما لم يلعب لوفرين الكثير من المباريات وأيضا بسبب تعرضه للإصابة في بداية الموسم.

ويتبقى في عقد ديان لوڤرين مع ليفربول موسم وحيد، حيث سينتهي التعاقد بين الطرفين في صيف موسم 2021.

