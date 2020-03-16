الكاف يعلن مسرح نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 16 مارس 2020

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة برئاسة أحمد أحمد، على ملعب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد مباحثات ومشاورات عدة خلال الأشهر العديدة الماضية، حتى تم الاستقرار على دولة الكاميرون لتستضيف نهائي الشامبيونز الإفريقي في التاسع والعشرين من مايو المقبل.



ووقع اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على ملعب جابوما بالكاميرون، حتى تصبح بلاد الأسود هي أول بلد يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا بشكلها الجديد بنظام المباراة الواحد، بعدما كان النقاش داخل الكواليس حائر بين دولتي مصر والمغرب بجانب الكاميرون ليتم الاستقرار على مستضيف أمم إفريقيا ياوندي ٢٠٢١.

وتأهلت أندية الأهلي والزمالك والرجاء المغربي والوداد لنصف نهائي البطولة الإفريقية، حتى يكون اللقب بأمان بين ممثلي الكرة العربية والإفريقية كما هي العادة منذ السنوات القليلة الماضية.