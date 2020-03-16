يوفنتوس يجهز هدية لرونالدو

الأحد 15 مارس 2020

رغم توقف النشاط الرياضي في إيطاليا حتى الشهر المقبل كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، يحاول فريق يوفنتوس تأمين مستقبل نجومه الرئيسيين. وأفادت تقارير صحفية اليوم الأحد، بأن إدارة السيدة العجوز تستهدف استغلال فترة التوقف لتمديد التعاقد مع النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو. وذكر موقع (توتو سبورت) الإيطالي، أن إدارة يوفنتوس، ترغب في إبقاء رونالدو ضمن صفوف الفريق بعقد يمتد عامين آخرين، مما يعني بقاءه مع الفريق حتى يبلغ 39 سنة. أضاف الموقع أنه رغم تواجد فريق الكرة بيوفنتوس في الحجر الصحي عقب إصابة دانييلّي روجاني بفيروس كورونا، إلا أن مسؤولي النادي بدأوا العمل لإبقاء رونالدو مع الفريق. وينتهي عقد رونالدو "35 سنة" مع يوفنتوس عام 2022، لكن البرتغالي الفائز بجائزة أفضل لاعب كرة في العالم 5 مرات، لكنه مازال يقدم أداء لافتا، ويعتبر من أبرز لاعبي الدوري الإيطالي حاليا. وأحرز رونالدو 25 هدفا وصنع 4 أهداف لزملائه خلال 32 مباراة لعبها مع يوفنتوس في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

