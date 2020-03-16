الامارات | اتحاد كرة القدم يعقد أول اجتماعه له في الهواء الطلق بملعب ذياب عوانة

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة القدم يعقد أول اجتماعه له في الهواء الطلق بملعب ذياب عوانة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم للدورة الانتخابية الجديدة 2020 -2020 أول له اجتماع له اليوم الإثنين عقب تشكيله الجديد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في الهواء الطلق بملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد

وجاء عقد اجتماع مجلس الإدارة خارج القاعات المغلقة في إطار الخطط الاحترازية والوقائية لاتحاد الكرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد" كوفيد 19".

واتخذ مجلس الإدارة عدة قرارات من بينها انتخاب يوسف حسين نائبا أول لرئيس الاتحاد وذلك عن طريق التصويت داخل المجلس، كما تم اسناد رئاسة لجنة المنتخبات والشؤون الفنية إلى يوسف حسين وتولى أحمد بن درويش رئاسة لجنة المسابقات وأسندت رئاسة لجنة الحكم الدولي السابق علي حمد فيما تولى رئاسة لجنة الاستراتيجية والاستثمار خلفان بالهول وإبراهيم الحمادي رئيسا للجنة الشؤون المجتمعية وسالم الشامسي رئيسا لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين.

