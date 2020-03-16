الامارات | أول وفاة لمدرب كرة قدم بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن أول وفاة لمدرب كرة قدم بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نادي ملقا الإسباني لكرة القدم الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الثانية وسبق له اللعب في الدرجة الأولى، أنه فقد أحد المدربين الذين يعملون مع بمدينة ملقا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكر النادي في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر" أنه ببالغ الحزن والاسى ينعى مدرب فريق شباب "أتلتيكو بوتادا ألتا" بمدينة ملقا، الشاب فرانسيسكو غارسيا البالغ من العمر 21 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا.

واصبح المدرب أول حالة وفاة لمدرب رياضي في العالم واسبانيا منذ انتشار الفيروس في انحاء البلاد الذي حصد حتى الان 297 حالة وفاة بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات اليوم الاثنين.

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وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن المدرب تم تشخيص حالته بأنه يعانى من سرطان الدم مع إصابته بأعراض فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه لم ينجح في محاربة الفيروس.

ونقلت الصجيفة عن رئيس نادي أتلتيكو بوتادا ألتا بيبي بوينو قوله: "كان فرانسيسكو رجلاً عظيمًا ومدربًا موهوبًا، مازلنا مصدومين، المستشفى اتصلت بي مساء الأحد وأخبروني أن حالته مستقرة لكنه توفي بعد ساعة".

ويذكر أن السلطات الإسبانية قررت في وقت سابق، تعليق جميع الأحداث والأنشطة الرياضية، بعد أن تفشى الفيروس بشكل كبير في إسبانيا وتأثرت كافة البطولات في العالم.