الامارات | ميسي يوجه رسالة للعالم عن فيروس كورونا من مقر الحجر الصحي

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يوجه رسالة للعالم عن فيروس كورونا من مقر الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

يخضع لاعبو برشلونة بطل الدوري الإسباني، في المنزل لبرنامج تدريب رياضي "محدد وخاص" بكل منهم خلال وضعهم في الحجر الصحي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ونشر قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي صورة تجمعه مع نجليه في منزله، مرفقة برسالة وجهها إلى العالم جاء فيها "هذه أوقات معقدة بالنسبة إلينا جميعا. نحن قلقون مما سيحدث ونريد ان نساعد من خلال وضع أنفسنا مكان الذين يعانون من أسوأ ما يحصل لأنه أثّر عليهم بشكل مباشر (...) أو من خلال تواجدهم على الخط الأمامي في المستشفيات والمراكز الطبية".

وتابع "يجب ان تبقى الصحة الأولوية (...) هذا وضع استثنائي".

وفرض تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي حصد حياة أكثر من ستة آلاف شخص حول العالم، شللا شبه كامل في المنافسات الرياضية، لاسيما في أوروبا حيث تم تعليق منافسات معظم البطولات الوطنية، إضافة الى مسابقتي دوري الأبطال و"يوروبا ليغ" القاريتين.