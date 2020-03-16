وفاة مدرب إسباني شاب بعد إصابته بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

كشف موقع توتو ميركاتو الايطالي عن وفاة المدرب الاسباني الشاب صاحب الـ21 عاما ​فرانشيسكو غارسيا​ ، بعد إصابته ب​فيروس كورونا​.

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وأشار الموقع إلى أن غارسيا كان يعاني من سرطان الدّم، وتعرض للفيروس في مدينة ملقا، ليفارق الحياة من بعدها.

وأوضح الموقع أن غارسيا يدرب فريق الشباب في نادي إسمه أتلتيكو بورتاد ألتا، متواجد في مدينة ملقة.

وتعيش إسبانيا حاليا حالة رعب بعد تفشي فيروس كورونا بأعداد هائلة داخل البلاد، حيث أصيب حوالي 8 آلاف شخص وتوفي 897 شخصا بالفيروس.