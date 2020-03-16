- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مالك هوفنهايم قد يطيح بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
اشارت صحيفة دير شبيغل الألمانية الى ان مالك نادي هوفنهايمديتمار هوب الذي تعرض الى الانتقاد بشكل كبير خلال مباراة فريقه مع نادي هوفنهايم قد يطيح بفيروس كورونا، بعد ان أنهت شركة يمتلك نسبة كبيرة في أسهمها تطوير لقاح لمكافخة فيروس كورونا الى جانب عدد من الفيروسات الاخرى.
واضافت الصحيفة ان ابحاث شركة " كير فاك " ومقرها مقاطعة توبنغن الجنوبية قد نجحت في التوصل الى علاج لهذا الفيروس بعد ان عملت الشركة على تطوير لقاح يمكنه علاج الفيروس، ما دفع بالولايات المتحدة الى محاولة السيطرة على هذه الشركة.
كانت هذه تفاصيل خبر مالك هوفنهايم قد يطيح بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.