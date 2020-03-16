شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مالك هوفنهايم قد يطيح بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 اشارت صحيفة دير شبيغل الألمانية الى ان مالك نادي ​هوفنهايم​​ديتمار هوب​ الذي تعرض الى الانتقاد بشكل كبير خلال مباراة فريقه مع نادي هوفنهايم قد يطيح بفيروس ​كورونا​، بعد ان أنهت شركة يمتلك نسبة كبيرة في أسهمها تطوير لقاح لمكافخة فيروس كورونا الى جانب عدد من الفيروسات الاخرى.

واضافت الصحيفة ان ابحاث شركة " كير فاك " ومقرها مقاطعة توبنغن الجنوبية قد نجحت في التوصل الى علاج لهذا الفيروس بعد ان عملت الشركة على تطوير لقاح يمكنه علاج الفيروس، ما دفع بالولايات المتحدة الى محاولة السيطرة على هذه الشركة.

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