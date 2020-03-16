نجوم ريال مدريد ضحايا خروج كأس الملك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

كشفت صحيفة ‏ماركا الاسبانية أن لاعب ​فريق ريال مدريد الاسباني​، الدولي الكولومبي جايمس ​رودريغيز​ ليس ضمن خطط ​زيدان​ في هذا الموسم لكنه انتهى به الأمر بالبقاء في حين نصح ​إبراهيم دياز​ بإيجاد فريق اخر في سوق الانتقالات الشتوي ولكنه أيضا اختار البقاء.



واضافت ‏الماركا أن الحارس الفرنسي ​اريولا​ لم يلعب منذ تلك مباراة كأس الملك التي اخرجت الملكي كما هو الحال مع ​ناتشو​ و​ميليتاو​ أيضاً الذي لم يحصل على دقائق كثيرة هذا الموسم، زيدان استدعى البرازيلي ليلعب ضد بيتيس على الجناح الأيمن مع غياب ​كارفاخال​ كما من الممكن أن يكون أحد المدافعين ضد السيتي في حاول عودة المباريات.