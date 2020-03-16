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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجوم ريال مدريد ضحايا خروج كأس الملك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
كشفت صحيفة ماركا الاسبانية أن لاعب فريق ريال مدريد الاسباني، الدولي الكولومبي جايمس رودريغيز ليس ضمن خطط زيدان في هذا الموسم لكنه انتهى به الأمر بالبقاء في حين نصح إبراهيم دياز بإيجاد فريق اخر في سوق الانتقالات الشتوي ولكنه أيضا اختار البقاء.
واضافت الماركا أن الحارس الفرنسي اريولا لم يلعب منذ تلك مباراة كأس الملك التي اخرجت الملكي كما هو الحال مع ناتشو وميليتاو أيضاً الذي لم يحصل على دقائق كثيرة هذا الموسم، زيدان استدعى البرازيلي ليلعب ضد بيتيس على الجناح الأيمن مع غياب كارفاخال كما من الممكن أن يكون أحد المدافعين ضد السيتي في حاول عودة المباريات.
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