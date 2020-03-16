شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رياض محرز يقرر الرحيل ويحدد وجهته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 قرر اللاعب الدولي الجزائري ​رياض محرز​ الرحيل عن ناديه ​مان سيتي​ الانكليزي في الفترة القادمة والانتقال الى ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي.

صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية اكدت أن محرز قرر الرحيل عن صفوف نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة والانضمام الى باريس سان جيرمان بطل الليغ 1 الذي يريد التعاقد معه. يذكر ان رياض محرز شارك في 34 مباراة مع نادي مانشستر سيتي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالها 9 أهداف وصنع 8 أهداف آخرين ولكنه بقي اسير مقاعد البدلاء في عدد كبير من المواجهات لذا قرر الرحيل.

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