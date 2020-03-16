شكرا لقرائتكم اتحاد كمال الاجسام يدرس استضافة بطولة العالم في نوفمبر حال اعتذار الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس اتحاد كمال الاجسام برئاسة عادل فهيم التقدم بطلب لاستضافة بطولة العالم المقرر إقامتها نوفمبر القادم ومن المقرر أن يتم التقدم بطلب استضافة البطولة حال تقدم الصين باعتذار رسمى عن استضافتها.

وكشف أحمد الشامي نائب رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام، أن زيارة رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي، مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بحضور الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام، ورئيس الاتحاديين العربي والأفريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي شهدت التطرق للعديد من الأمور أهمها الحديث عن إمكانية إستضافة مصر لبطولة العالم لكمال الأجسام المقرر لها نوفمبر المقبل شريطة تقديم الصين اعتذار رسمي بعدم استضافتها على أن تكون تحت رعاية رئاسة الجمهورية ، وان كافة الامكانيات سوف تسخر من أجل انجاحها، وتكون لها ردود أفعال عالمية لنثبت للعالم أجمع أن مصر بلد الأمن والأمان. وأوضح " الشامي" أن في حالة تقديم الصين اعتذار سوف نكون على أهبة الاستعداد للتجهيز للحدث الدولي بالتعاون مع وزير الشباب والرياضة، والذي لايدخر جهداً في التعاون الصادق مع كافة الاتحادات الرياضية.

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وفي ختام اللقاء تم تبادل الدروع بين الدكتور أشرف صبحي مع ضيف مصر الكبير الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي للعبة. كان اتحاد كمال الأجسام قد نظم خلال الأيام الماضية بطولة احمد على الدولية و التى اقيمت باستاد القاهرة وشهدت مشاركة إعداد كبيرة من مختلف الفئات والأوزان.

ووضع الاتحاد الدولى لكمال الأجسام برئاسة رفائيل سانتونجا بطولة أحمد على الدولية ، ضمن الأجندة الدولية على الموقع الرسمى للاتحاد. وشهدت البطولة السماح لمجموعة من ابطال ذوي القدرات الخاصة في كمال الاجسام بعمل عرض خاص، ولكن بطابع المنافسه، ونم تكريمهم بشكل خاص من أدارة البطولة، والاتحاد الدولي لكمال الاجسامifbb .