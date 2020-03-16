شكرا لقرائتكم رئيس بايرن ميونخ: أزمة كورونا وضعتنا أمام تحدٍّ اقتصادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف هربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ، التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد بأنها تعد بمثابة تحد كبير بالنسبة للنادي البافاري.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال هاينر "65 عاما" يوم الاثنين إن بايرن الذي يتمتع بأكبر قدرة مالية في الدوري الألماني : في وضع ممتاز، ونحن ننظر بتفاؤل إلى المستقبل رغم التحدي الهائل الذي يمكننا جميعا التغلب عليه فقط إذا كنا معا.

وأكد الرئيس السابق لشركة أديداس للمستلزمات الرياضية أن المشاكل ودواعي القلق في مجالات أخرى أكبر بكثير منها في قطاع كرة القدم، واستطرد : إعلان حكومة ولاية بافاريا قبل ظهر يوم الاثنين اعتبار أزمة كورونا كارثة، يظهر خطورة الوضع.

Advertisements

وقال هاينر إن بايرن وأغلب الأندية والجماهير في ألمانيا سيحاولون أن يكونوا قدوة في التعامل اليومي، وهذا إسهام مهم يمكن لنا كناد أن نقدمه، ووجه نداءه إلى سكان ألمانيا قائلا إن " كل واحد مطلوب وكل واحد مهم الآن.

وأعرب هاينر عن ترقبه لجلسة رابطة الدوري الألماني التي ستنعقد يوم الاثنين لبحث السيناريوهات المحتملة للدوري هذا الموسم وجلسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر الفيديو يوم الثلاثاء لبحث مصير بطولة كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل.

وقال هاينر "الجلستين مهمتان وكل واحد يعرف أنه يجب التحلي بالمرونة مع القرارات هذه الأيام وإعادة تقييم الموقف كل يوم.

ورأى هاينر أن يورو 2020 على المحك بشكل خاص، وقال إنه لا يمكنه في اللحظة الراهنة تصور إقامة البطولة في الفترة بين 12 يونيو حتى 12 يوليو المقبلين حتى وإن توافرت الرغبة في ذلك.