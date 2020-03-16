شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صالح جمعة رجل "تعقيم" وكهربا أول ضحاياه فى تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللاعب صالح جمعة، نجم النادي الأهلى على مشاركة متابعيه بمقطع فيديو ساخر وهو يرتدى أنبوبه وجهاز التعقيم المستخدم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ويحاول تعقيم زميله فى الفريق محمود كهربا.

وظهر جمعة، فى الفيديو الذي بثه منذ قليل، من داخل تدريبات النادي الأهلى، وهو يركض وراء "كهربا" محاولاً تعقيمه وسط محاولات هروب الأخير بين زملائه في الفريق.

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ويبحث السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، عن آلية آمنة مع إدارة النادى لاستمرار تدريبات الفريق وعدم تجميدها خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد قرار اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بإيقاف النشاط، ومنع الأندية بمختلف الدرجات من إقامة مباريات ودية على مدار فترة التوقف الإجباري، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.



صالح جمعة وكهربا

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وأكد فايلر أن توقف التدريبات سيؤثر بشكل سلبي على الفريق، فى الوقت الذى يخوض الأهلي مرانه بشكل طبيعى ظهر اليوم الاثنين قبل أن يتخذ جهاز الكرة قراراً بخصوص جدول الفريق خلال المرحلة المقبلة.



صالح جمعة وكهربا



صالح جمعة وكهربا

من جهته، قال محمد مرجان، المدير التنفيذى للأهلى، إن النادى اتخذ إجراءات احترازيه لتوخى الحذر خلال الفترة المقبلة داخل مقر النادى لتوعية الأعضاء، وحرصا على سلامة الجميع، وأضاف مرجان، "تم إغلاق جميع الأماكن المغلقة بجميع مقرات الأهلى حرصاً على سلامة الأعضاء، مُشدداً على ضرورة توعية الجميع ولابد من تواجد التعاون خلال الفترة القادمة كى نتخطى تلك الأزمة بسلامة وأكمل سيكون هناك جلسة غداً مع جميع الأجهزة الطبية بجميع فروع الأهلى من أجل وضع خطة استراتيجية لتوخى الحذر الشديد من هذا الفيروس.

واتخذ الأهلى كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حفاظًا على الصحة العامة للجميع داخل النادى بفروعه المختلفة، حيث بدأت تلك الإجراءات بمقر النادى بالجزيرة، بتنظيم ندوة بعنوان «فيروس كورونا وطرق الوقاية»، بحضور الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية، زميل جامعة هارفارد، والجمعية الأمريكية للكبد.

وأوضح الأهلى أنه تم مناقشة ودراسة كل التفاصيل الخاصة بطرق الوقاية من فيروس كورونا؛ سواء فيما يتعلق بأعضاء النادى أو اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين بجميع الفروع، بهدف اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة التى تحافظ على سلامة الجميع داخل النادى من خلال التنسيق مع كل الجهات المعنية وتم الاتفاق على الخطوط العريضة التى تحمى كل من ينتمى للنادي، سواء كانوا أعضاء أو لاعبين فى الفرق الرياضية من الإصابة بالفيروس، من خلال اتباع الإجراءات الطبية السليمة التى توفر الحماية للجميع وتحافظ على سلامتهم.