أية الشامى نجمة الطائرة: بطلت السلام بالأيدى خوفًا من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أية الشامى، نجمة الكرة الطائرة بالنادى الأهلى وأفضل لاعبة فى أفريقيا إنها ألتزمت بعدم السلام بالأيدى تمامًا على الأشخاص اتباعًا للتعليمات وللحد من انتشار فيروس كورورنا.
وأشارت أية الشامى فى تصريح لـ"الخليج 365" إنها قامت بالفعل بتوجيه من يريد السلام عليها بالأيدى بعدم فعل ذلك مجددًا دون خجل.
ونصحت الشامى بضرورة التزام المنازل واستخدام الكحول وغسل الأيدى بصفة مستمرة من أجل الحفاظ على السلامة الشخصية وسلامة المواطنين.
وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من اليوم الإثنين، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.
وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى، لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية.
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