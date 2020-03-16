شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مشرف: الأكل البيتى وفيتامين سى طرق الحماية من "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دينا مشرف لاعبة منتخب تنس الطاولة سيدات أنها تستغل فترة توقف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين في الخضوع لتدريبات اللياقة البدنية للحفاظ على وزنها ولتكون على استعداد البطولات فى أى وقت.

وأضافت دينا مشرف فى تصريحات خاصة أنها تقضى الوقت مع العائلة وتواظب على غسل يديها لتصل إلى أعلى درجات المناعة كما تتناول فيتامين سي يوميا وتحاول تجنب الأماكن المزدحمة وتناول الطعام داخل المنزل فقط.

كان الثنائي دينا مشرف وعمر عصر لاعبا منتخب تنس الطاولة نجحا فى التأهل إلى منافسات الزوجى المختلط لأولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزهما فى النهائى من بطولة كأس أفريقيا التى تقام بتونس بالتغلب على الزوجى النيجيرى تريولاشوجان وفونكى اوشونيكى 0/4 عن قارة أفريقيا.