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رونالدينيو هداف حتى في السجن ويحصل على جائزة «خنزير».. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سجل النجم البرازيلي رونالدينيو، لاعب ومنتخب السامبا السابق، 5 أهداف في بطولة ودية بأحد السجون في دولة باراجواي بعد اعتقاله بتهمة التزوير.

رونالدينيو البالغ من العمر 39 عاما، كان رجل المباراة التي انتهت لمصلحة فريقه بنتيجة 11-2، حيث لم يشارك البرازيلي في المباراة فقط بل ترك بصمته كأبرز لاعبي كرة القدم في التاريخ، بعد تسجيله 5 أهداف وصناعته 6 تمريرات حاسمة.

جائزة البطولة كانت عبارة عن خنزير بلغ وزنه 16 كيلو جراما، وفقا لموقع watson.ch .

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النجم الكروي المعتزل لا يزال رهن الاعتقال في باراجواي مع شقيقه روبرتو لمحاولتهما دخول البلاد باستخدام جوازات سفر مزورة.

محكمة برازيلية كانت قد حرمت رونالدينيو من جواز سفره في نهاية عام 2018، لعدم دفعه غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار أمريكي على خلفية بناء رصيف دون إذن على حافة بحيرة في منطقة محمية في بورتو أليغري جنوب البرازيل.

يشار إلى أن رونالدينيو يعد من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد أحرز تقريبا كل الألقاب المتاحة له، من كأس عالم، كوبا أمريكا، كأس القارات، ، والإيطالي، والكرة الذهبية.

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