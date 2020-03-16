فيروس كورونا يحصد عائلة المدرب تشيزاري برانديلي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الإيطالي تشيزاري برانديلي، المدير الفني لفريقي فيورنتينا وجنوى ومنتخب إيطاليا السابق، عن إصابة العديد من الأشخاص المحيطين به بفيروس كورونا، وفقدانه بعض أصدقائه بسبب الفيروس.

صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية نقلت عن برانديلي تصريحات قال فيها: لقد فقدت أصدقائي، إنه شيء مؤثر خاصة بالنسبة لأفراد الأسرة الذين لم يتمكنوا حتى من البقاء على مقربة من أحبائهم في الثواني الأخيرة من حياتهم.

المدرب أضاف، بين الأشخاص الثلاثة المفقودين الذين عرفتهم، كان اثنان من مشجعي فيورنتينا ولم يفوتوا أي مباراة عندما كنت مدربا للفريق، الآن يمكننا أن نساعد في مكافحة الفيروس بالبقاء في المنزل وتجنب الاتصال بأي حد.

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وتابع: قبل عشرين يوما جئت إلى فلورنسا وبقيت هنا، معظم أفراد عائلتي وأعمامي وأبناء عمومتي مصابون بفيروس كورونا، لكنهم بخير.

السلطات الإيطالية كانت قد أعلنت عن وفاة 175 شخصا جددا أصيبوا بفيروس كورونا، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل في إيطاليا إلى 1441، بزيادة قاربت 14٪ في يوم واحد.

وأضافت أن عدد المصابين ارتفع بشكل كبير وملحوظ، حيث بلغ 21157 مصابا بعد أن كانت عند مستوى 17660 إصابة مساء الجمعة.