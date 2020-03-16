الامارات | بالصور.. فريق يحتج بالكمامات لإيقاف الدوري خوفاً من “كورونا”

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. فريق يحتج بالكمامات لإيقاف الدوري خوفاً من “كورونا” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتدع فريق غريمبو البرازيلي طريقة جديد للإعتراض على استمرارية الدوري وعدم توقفه بالرغم من انتشار فيروس كورونا في البلاد، إذ لم يجد اللاعبون طريقة سوى النزول إلى أرض الملعب وهم يرتدون الكمامات.

وكانت الأندية في أمريكا الجنوبية قد اعترضت ضد قرارات مسؤولي كرة القدم بخصوص استمرار البطولات بدون حضور الجماهير وعدم توقف البطولة.

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وأكد مدير الكرة بنادي غريميو باولو لوز، في صتريح صحافي قوله: "هذا الاحتجاج من اللاعبين بنزولهم أرض الملعب وهم يرتدون الكمامات، يوضح دعمنا لإيقاف البطولة الحياة يجب أن تكون هي الأولوية".

ولم يسمح بحضور الجماهير في ملعب غريميو في المباراة التي أقيمت في بطولة مقاطعة جاوتشو، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3-2.