شكرا لقرائتكم خبر عن «يورو 2020».. مفتاح حل أزمة الكرة الأوروبية بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» اجتماع، غدًا الثلاثاء، بحضور أعضائه الـ 55 عبر «الفيديو كونفرانس»، لمناقشة مصير الدوريات المحلية ودوري الأبطال والدوري الأوروبي، بالإضافة إلى كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، والتي من المقرر حتى اللحظة إقامتها في الفترة من 12 يونيو وحتى 12 يوليو القادم، بعد توقف نشاط معظم الدوريات الأوروبية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وينتظر أن تطرح عدة سيناريوهات على طاولة اجتماع الغد فيما يتعلق بـ«يورو 2020»، والتي ستكون العامل الحاسم في القرارات المتعلقة بمستقبل باقي البطولات قيد المناقشة.

وسيكون السيناريو الأول المطروح، بعيدًا عن إقامة البطولة في موعدها، هو تأجيل البطولة إلى العام القادم 2021، خاصة في ظل عدم إقامة أي بطولات دولية في صيف ذلك العام. ويصطدم هذا السيناريو برغبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في إقامة كأس العالم للأندية بنسخته الجديدة والتي من المقرر أن يشارك فيها 24 فريقًا للمرة الأولى في الفترة من 17 يونيو 2021 و4 يوليو 2021، إلا أنه سيسمح باستكمال بطولات الدوري المعلقة في أوروبا وكذلك بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي في حال تحسن الأوضاع، وفي حال الموافقة على هذا الاقتراح فسيسعى «اليويفا» للحصول على موافقة من «الفيفا» لتغيير موعد كأس العالم للأندية.

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أما السيناريو الآخر الذي سيتم مناقشته خلال الاجتماع فسيكون تأجيل البطولة لتقام في ديسمبر عوضًا عن يونيو من أجل السماح للدوريات بتعويض فترة التوقف واستكمالها، وكذلك بالنسبة لدوري الأبطال والدوري الأوروبي، لكن هذا السيناريو أيضًا سيحمل في طياته أزمة أخرى تتعلق بتداخل البطولة مع الموسم الجديد، وهو ما سيعني تأجيل عدد من المباريات بجميع دوريات الدول المشاركة خلال موسم 2020/2021.

ورغم ذلك، أعلن رئيس اتحاد كرة القدم الإيطالي جابرييل جرافينا، إنه سيتقدم باقتراح تأجيل البطولة بنفسه خلال الاجتماع المقرر غدًا، بعدما صرح لقناة «ميدياست» الإيطالية قائلًا: «سنقترح على اليويفا تأجيل البطولة الأوروبية»، مضيفًا: «سنحاول أن ننهي هذه البطولة (الدوري الإيطالي) لأن هذا أكثر عدلًا وأصح بعد العديد من الاستثمارات والتضحيات من أنديتنا».

وتمتد أزمة الدوريات الأوروبية لأبعد من إيطاليا، إذ تواجه رابطة الدوري الإنجليزي سؤالًا محيرًا أيضًا فيما يتعلق بمستقبل البطولة، ومن المقرر أن تجتمع الخميس لتتناقش فيه في ضوء القرارات التي سيتم اتخاذها في اجتماع «اليويفا» غدًا. وتكمن أزمة الدوري الإنجليزي في صراع المقاعد الأوروبية والصراع على الهبوط، في ظل تأكيد الصحف البريطانية أن الاعتراض على تتويج ليفربول بالبطولة في حال إعلان انتهائها الآن غير محتمل. وفي حال تأجيل «يورو 2020» فسيكون ذلك بمثابة طوق النجاة في إنجلترا ليقصي احتمالية إلغاء الدوري أو إلغاء الهبوط وتصعيد ناديين من الدرجة الأولى.

وقد تجد رابطة الدوري الإسباني أيضًا اقتراح تأجيل «يورو 2020» مرضيًا بالنسبة لها لحل المشكلة المطروحة حاليًا حول هوية البطل في حال تقرير إلغاء البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا. وكانت السيناريوهات المطروحة تتضمن تتويج بطل الشتاء وهو برشلونة أو اعتماد الجدول الحالي للبطولة وهو ما يتوج البلوجرانا أيضًا، إلا أنه من المنتظر أن تجد هذه السيناريوهات معارضة شرسة من ريال مدريد، صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين فقط. وهو ما جعل بعض وسائل الإعلام الإسبانية تقترح إقامة مباراة فاصلة بين الفريقين لتحديد هوية البطل، لكن هذا الاقتراح لن يحل أزمة الفرق الهابطة وصراع المقاعد الأوروبية كذلك، على غرار إنجلترا.

يذكر أنه من المنتظر أيضًا أن يناقش اجتماع «اليويفا» سيناريو جديد لإنهاء دوري الأبطال ويتضمن الاقتراح إقامة مباريات العودة لدور الـ 16 بشكل عادي على أن تقام مباريات دور الـ 8 بنظام الإقصاء المباشر إما على ملعب محايد أو على أرض الفريق الذي يتم اختياره بالقرعة، لتقام بعدها دورة مصغرة في مدينة إسطانبول التركية، التي كان من المقرر أن تستضيف نهائي البطولة، يتم فيها إقامة مباراتي نصف نهائي بنظام الإقصاء المباشر أيضًا، على أن يلعب الفائزين النهائي. وفي حال الموافقة عليه سيتم تطبيق النظام نفسه على الدوري الأوروبي لتقام الدورة المصغرة في مدينة دانسك البولندية.