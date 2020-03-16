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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريغيلون وحكيمي يهددان مستقبل مارسيلو في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
كشفت صحيفة ماركا الاسبانية عن منافسة مثيرة بين نجوم فريق ريال مدريد الاسباني في الموسم القادم، حيث سيطر ميندي على مركز الظهير الأيسر في الميرينغي مما دفع مارسيلو للخروج من التشكيلة الأساسية، والآن يمكن أن يكون البرازيلي في وضع صعب داخل الفريق.
واضافت الماركا ان أشرف حكيمي سجل 7 أهداف ومرر عشر تمريرات حاسمة مع دورتموند لحد الان في هذا الموسم، واكبر ميزة عند اللاعب المغربي هو أنه قادر على اللعب في كلا الجناحين ومن جهة ثانية يتألق ريغيلون المعار في صفوف اشبيلية.
واكملت ماركا ان هذان اللاعبان هما أكبر تهديد لمستقبل مارسيلو في ريال مدريد ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكونا جميعهما في الفريق معاً، حيث يحتاج زيدان الى اتخاذ قرار ما إذا كان من الأفضل إبقاء البرازيلي في الفريق أو فتح الباب لمغادرته، خاصةً عندما يقدم أداء ليس جيد.
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