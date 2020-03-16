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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جودين سيرحل بنسبة كبيرة عن الإنتر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
كشفت صحيفة أس الاسبانية أن مدافع نادي الإنتر دييغو غودين قد يرحل وبنسبة كبيرة عن صفوف النيراتزوري، خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع الأوروغواياني والقائد السابق لنادي أتلتيكو مدريد الاسباني لن يكون ضمن خطط المدرب أنتونيو كونتي في المستقبل، حيث يعتمد كونتي حاليا على المدافع الشاب أليساندرو باستوني ويراه مستقبل دفاع الإنتر.
وإنتقل غودين إلى صفوف النيراتزوري في صيف العام 2019، قادما من أتلتيكو مدريد، في صفقة إنتقال حر بعد إنتهاء عقده مع الروخي بلانكوس.
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