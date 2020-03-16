ليفربول يحقق رقم قياسي جديد رغم توقف النشاط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
حقق نادي ليفربول رقما جديدا في الدوري الإنكليزي الممتاز، على الرغم من أنه يواجه خطر فقدان فرصة الفوز باللقب هذا الموسم نتيجة تعليق الدوري.
إلا أن الريدز تمكن من تحقيق أعلى نسبة نقاط في المباراة الواحدة في الدوري الإنكليزي. في موسم 2019/2020، تمكن من إحراز 2.83 نقطة في المباراة الواحدة.
2/3 وفي المركز الثاني والثالث، جاء مانشستر سيتي، في موسم 2017/2018، حقق 2.63 نقطة في المباراة الواحدة. وفي موسم 2018/2019، حصل على 2.58 نقطة في المباراة الواحدة.
4- في موسم 2018/2019 أيضا، حقق ليفربول معدل 2.55 نقطة في المباراة الواحدة.
5- في موسم 2004/2005، أحرز تشيلسي 2.50 نقطة في المباراة الواحدة
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