شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شفيدوفا قد تكون مصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 كشفت تقارير صحفية أن لاعبة ​التنس​ الكازاخستانية ​ياروسلافا شفيدوفا​ قد وُضِعت في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً بعد ان كانت على متن طائرة تواجد بها مصاب بفيروس كورونا مؤخراً.

يذكر ان شفيدوفا لديها إنجاز رائع وهو فوزها بالمجموعة الذهبية ( 24 نقطة دون خسارة ) على حساب الاعبة الايطالية ​سارة ايراني​ في ​بطولة ويمبلدون المفتوحة​ عام 2012 احدى ابرز البطولات الاربعة الكبرى الغراند سلام، وهي الوحيدة التي فعلت ذلك في بطولة غراند سلام.

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