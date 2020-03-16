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لاتسيو يسعى لضم لوفرين الصيف المقبل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن نادي ​لاتسيو​ يرغب في الحصول على خدمات مدافع نادي ​​ ​ديان لوفرين​ Dejan Lovren خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ البيانكوشلستي يريد ضم مدافع صاحب خبرة خلال الصيف المقبل خصوصا وأن الفريق بات على بعد خطوة من التأهل إلى مسابقة .

 

وتابعت الصحيفة أن العقبة الوحيدة في وجه لاتسيو، ستكون راتب اللاعب، الذي يتقاضى حاليا 5 مليون يورو في الموسم الجاري، ويرتبط بعقد مع الريدز حتّى عام 2021.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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