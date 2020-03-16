لاتسيو يسعى لضم لوفرين الصيف المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن نادي ​لاتسيو​ يرغب في الحصول على خدمات مدافع نادي ​ليفربول​ ​ديان لوفرين​ Dejan Lovren خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ البيانكوشلستي يريد ضم مدافع صاحب خبرة خلال الصيف المقبل خصوصا وأن الفريق بات على بعد خطوة من التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتابعت الصحيفة أن العقبة الوحيدة في وجه لاتسيو، ستكون راتب اللاعب، الذي يتقاضى حاليا 5 مليون يورو في الموسم الجاري، ويرتبط بعقد مع الريدز حتّى عام 2021.