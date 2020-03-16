شكرا لقرائتكم دينا مشرف لاعبة تنس الطاولة تكشف ماذا ستفعل فى أجازة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستغل دينا مشرف لاعبة منتخب تنس الطاولة سيدات فترة توقف النشاط الرياضي لمدة اسبوعان في الحفاظ على تدريبات اللياقة البدنية للحفاظ على وزنها ولتكون على استعداد البطولات فى اى وقت.

وقالت دينا في تصريحات خاصة انها تقضى الوقت مع العائلة وتواظب على غسل يديها لتصل إلى أعلى درجات المناعة كما تتناول فيتامين سي يوميا و تحاول تجنب الأماكن المزدحمة و تناول الطعام داخل المنزل فقط.

Advertisements

كان الثنائي دينا مشرف و عمر عصر لاعبى منتخب تنس الطاولة نجحت فى التأهل إلى منافسات الزوجى المختلط لأولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزهما فى النهائى من بطولة كأس إفريقيا التى تقام بتونس بالتغلب على الزوجى النيجيرى تريولاشوجان وفونكى اوشونيكى 0/4 عن قارة أفريقيا.