شكرا لقرائتكم أزارو يعلن تخصيص مبلغ مالي لأربع عائلات لا معيل لها بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي المعار إلى الاتفاق السعودي مبادرة خاصة، لمساعدة الأهالي على البقاء في منازلهم وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا العالمي، الذي بات يشكل خطراً على حياة الكثيرين في العديد من الدول.

وكتب أزارو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام: لأن أحسن تضامن هو أن تساعد بالبقاء في المنزل أعلن تخصيص مبلغ مالي لأربع عائلات لا معيل لها ولا يمكن أن توفر قوت يومها إلا بالخروج للبحث عن عمل .. أرجو من المشاهير والفنانيين مساعدة العائلات في ظرفية صعبة والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.



مبادرة وليد أزارو

وكان أزارو قد رحل عن صفوف النادى الأهلى، خلال الميركاتو الشتوى الماضى، لينضم لصفوف فريق الاتفاق، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى.

Advertisements

يذكر أن الأهلى تعاقد مع وليد أزارو صاحب الـ24 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 بعد دفع مليون و300 ألف دولار لنادى الدفاع الحسنى الجديدى المغربي، وسجل 18 هدفًا فى الدورى بالموسم قبل الماضى ليتوج هدافا للمسابقة.

وجاء رحيل أزارو عن الأهلي بسبب وجود خلاف بينه وبين رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، حيث رفض الدولي المغربي الجلوس فترة أطول على دكة البدلاء منتظراً فرصة المشاركة وهو ما عجل برحيله عن الفريق الأحمر.

ويعيش وليد أزارو حالة من التألق مع الاتفاق السعودي، الأمر الذي أدى إلى دخوله في حسابات منتخب المغرب.