شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة : اتجاه تأجيل مراسم سحب قرعة أولمبياد طوكيو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن إمكانية تأجيل مراسم سحب قرعة أولمبياد طوكيو 2020 بالنسبة لمنتخب مصر الأوليمبى لكرة القدم بقيادة شوقى غريب ، والذى يخوض منافسات أولمبياد طوكيو بعد فوزه بأمم افريقيا تحت 23 سنة لأول مرة في التاريخ.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن احتمالية التأجيل تأتى بسبب تأجيل تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة للأولمبياد على أن تقام بشكل مبدئى أول ابريل مع إمكانية التأجيل مجددا بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، وبالتالي لم يتم حسم المقعدين الممثلين قبل القرعة في الوقت الذى تقام فيه القرعة يوم 18 ابريل المقبل.

وارتفع عدد المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو إلى 14 منتخبا حتى الآن هم: اليابان الدولة المضيفة بجانب مصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا من القارة السمراء وفرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا من أوروبا وأستراليا والسعودية وكوريا الجنوبية من آسيا والأرجنتين والبرازيل من أمريكا الجنوبية ويتبقى بطاقتين من أمريكا الشمالية ستحسم في الأول من أبريل المقبل لاكمال عقد المنتخبات السنة عشر في دورة الألعاب الأولمبية.

وإليكم المنتخبات الصاعدة لأولمبياد طوكيو 2020

المُستضيف (اليابان)

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أوروبا – فرنسا، ألمانيا، رومانيا وإسبانيا

أوقيانوسيا – نيوزيلاندا

إفريقيا – مصر، كوت ديفوار وجنوب إفريقيا

آسيا – أستراليا، السعودية وكوريا الجنوبية

أمريكا الجنوبية – الأرجنتين والبرازيل