شكرا لقرائتكم حظر الطيران يبعد بن شرقي وساسي وأوناجم عن الزمالك 10 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب الثلاثى أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى ومحمد أوناجم لاعبى الزمالك، عن الفريق لمدة 10 أيام، بعدما أوضح المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس القادم، موضحا أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 مارس المقبل، وأن الهدف من هذا القرار منع انتشار فيروس كورونا.

وتوجه الثنائى بن شرقى وأوناجم إلى المغرب بينما توجه ساسى إلى تونس، عقب قرار الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بمنح جميع اللاعبين أجازة لمدة أسبوع تنتهى السبت المقبل الموافق 21 مارس وبعد قرار تعليق حركة الطيران سيتواصل معهم جهاز الفريق الأبيض خلال الساعات الجارية من أجل الاطمئنان على أحوالهم وسيتفسر منهم الجهاز الفنى للفريق عن مدى إمكانية عودتهم من عدمه قبل تعليق حركة الطيران يوم الخميس ولكن سيكون هناك صعوبة فى تلك المسألة خاصة بشأن الثنائى المغربى بن شرقى وأوناجم على أن يحسم ساسى موقفه فى الساعات المقبلة ولكن سيضع جهاز الزمالك أولوية سلامة اللاعبين فى المقام الأول.

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ومن جانبه، قال كريم بلق وكيل بن شرقى لـ"اليوم السابع"، إن اللاعب بخير ومتواجد فى موطنه وإنه يرى إن العالم بالكامل متوقف حتى 31 مارس وصحة الأشخاص أهم من أي شئ فى التوقيت الحالى وإن الوقت الحالى يعد الأولوية فيه هو مناشدة الجميع لإتباع التعليمات لتجنب فيروس كورونا ومنع انتشاره.

بينما تضع إدارة الكرة بنادى الزمالك التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور، التجديد لعدد من اللاعبين على رأس أولويات المرحلة المقبلة، خاصة بعد قرار اتحاد الكرة بتعليق النشاط الكروى فى مصر لمدة 15 يومًا، ويأتى فى مقدمة هؤلاء اللاعبين الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، وذلك لتحصين مستقبله داخل القلعة البيضاء وتلقى ساسى عروض خليجية شفوية فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا إنه فضل الاستمرار فى الزمالك لذا ترغب إدارة ميت عقبة فى فتح المفاوضات لتمديد عقده، بعد ترحيبه بالاستمرار داخل القلعة البيضاء لضمان بقاءه داخل صفوف الفريق، بعدما مواصلة اللاعب لتأكيداته إلى رئيس الزمالك أنه لن يرحل عن الفريق إلا بموافقته، شدد مرتضى منصور، على أنه لن يقبل برحيل أى لاعب يُعد إضافة لصفوف الأبيض وهو الأمر الذى يجعل التجديد للاعب التونسى من أبرز أولويات إدارة الكرة فى الفترة الجارية.