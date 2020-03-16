شكرا لقرائتكم فريق طبي من "نادو" يتابع بطولة إفريقيا للجمباز بشرم الشيخ.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد فريق طبي من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" في بطولة إفريقيا رقم 15 للجمباز والإيقاعي والأيروبيك والمقامة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 وحتى 17 مارس الجاري.



بطولة إفريقيا للجمباز بشرم الشيخ بطولة إفريقيا للجمباز بشرم الشيخ

وقاد الفريق الطبي الدكتورة هانم أمير المدير العام للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" لأخذ عدد من العينات من اللاعبين المشاركين بالبطولة لاسيما أن البطولة مؤهلة للأولمبياد المقبلة في الجمباز الايقاعي.

وكان منتخبنا الوطني للجمباز الإيقاعي قد تأهل للأولمبياد بعد تتويجه بذهبية البطولة الإفريقية بعد حصوله على رقم 23.4 نقطة، فيما حصل المنتخب الجنوب إفريقي على المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب منتخب الجزائر.

ويشارك في البطولة 11 منتخبنا وهم "مصر البلد المضيف والجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا وكاب فرد والسنغال والكونغو أنجولا ونامبيا وزيمبابوي وبنين".



بطولة إفريقيا للجمباز بشرم الشيخ بطولة إفريقيا للجمباز بشرم الشيخ

وأكد أسامة غنيم أن الوكالة دائمًا تحرص على التواجد فى الأحداث المهمة للتأكد من خلو اللاعبين من المواد المنشطة، مشيرًا إلى أن الوكالة قد قامت من قبل سحب عينات من جميع لاعبى المنتخب الأولمبى قبل المشاركة فى بطولة أفريقيا وظهرت جميع العينات سلبية تمامًا.

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وقام وفد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الـwada بجولة سياحية على هامش زياراته لمصر لمتابعة تطوير المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات nado، وشملت زيارة مجمع الأديان، ومسجد عمرو بن العاص، وأشاد الوفد بحفاوة وحسن الاستقبال، وتميز وتنوع معالم مصر الأثرية والسياحية.

وكان الدكتور أسامة غنيم مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" ، كشف عن رفض الوكالة الدولية "الوادا" إدراج الترامادول ضمن قائمة المحظورات بشكل نهائي .



بطولة إفريقيا للجمباز بشرم الشيخ بطولة إفريقيا للجمباز بشرم الشيخ

وقال أسامة غنيم في تصريحات خاصة ، "الترامدول لن يتم دخوله في المواد المحظورة حيث تعتبره الوكالة الدولية من المسكنات الهامة خاصة بعد ما قامت الوكالة بعمل تجارب لمدة 4 أشهر واكتشفوا أن الترامدول لم يقدم زيادة معدل المجهود للاعبين ولكنه مسكن قوي للآلام فقط".

وأضاف مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات ، أن الترامدول يعتبر من المواد المجرمة نظراً لأدمانه ولذلك عند اكتشاف تعاطى أحد اللاعبين له سيتم إبلاغ الشرطة فى الحال.

وأشار غنيم إلى أن الوكالة المصرية تسعي للحصول علي الضبطية القضائية لتفتيش اللاعبين وضبطهم بالترامادول، موضحاً أن هناك اتصالات مع وزارة العدل لمنح الضبطية للوكالة خاصة أن هناك لاعبين بالدورى المصرى بمختلف درجاته، يتعاطون أقراص "الترامادول" من أجل زيادة معدل مجهودهم أثناء المباريات، وأن الضبطية القضائية ستجعله يتمكن من تفتيش اللاعبين لضبطهم بالمخدر، مثل ضباط الشرطة.