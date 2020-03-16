شكرا لقرائتكم محادثات بين الأولمبية والاتحادات الرياضية بشأن "طوكيو 2020" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مصدر قريب من أحد الاتحادات الدولية إن اللجنة الأولمبية الدولية ستعقد محادثات مع رؤساء الاتحادات الرياضية الدولية يوم الثلاثاء في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال مصدر آخر إن اللجنة الأولمبية الدولية ستعقد يوم الثلاثاء أيضا اجتماعا لمجلس إدارتها لم يكن على جدول الأعمال عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لبحث أخر التطورات المتعلقة بانتشار الفيروس.

وقال مصدر من داخل الحركة الأولمبية لرويترز إنه لا يتوقع أن يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أي قرارات خلال اجتماع يوم الثلاثاء.

وقبل أقل من خمسة أشهر من موعد انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو ظهرت علامات استفهام حول مدى إمكانية تنظيم الألعاب في هذا الوضع.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة في 24 يوليو وتستمر حتى التاسع من أغسطس التالي.

وتسبب الفيروس منذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي في وفاة أكثر من ستة آلاف شخص حول العالم إضافة إلى إصابة نحو 160 ألفا بالعدوى.

كما أشاع الفيروس الفوضى والذعر حول العالم وأدى إلى إلغاء أو تأجيل الكثير من الأنشطة والأحداث الرياضية في العديد من دول العالم. كما كان للعدوى تأثير على كل مناحي الحياة تقريبا.

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ورغم كل ذلك يؤكد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي واللجنة المنظمة للدورة الأولمبية دوما على أن الحدث الرياضي الكبير الذي يقام كل أربعة أعوام سينظم في موعده وحسب الخطط.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو عن آبي قوله أمام البرلمان يوم الإثنين إنه يرغب في أن تكون دورة الألعاب الأولمبية بمثابة انتصار للعالم على وباء كورونا.

وطبقا لاستفتاء عبر الهاتف أجرته كيودو قال 69 في المئة من المشاركين إنهم أقل تفاؤلا بفرص تنظيم الأولمبياد في عاصمة بلادهم كما هو مخطط. ولم تذكر الوكالة اليابانية عدد الذين استطلعت آراؤهم.

وردا على سؤال عن المحادثات المقررة الثلاثاء، عن مدى تأثير فيروس كورونا حسب شبكة التلفزيون اليابانية إن.إتش.كيه، قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن المحادثات تأتي في اطار الحوار المستمر مع الأطراف ذات الصلة بالألعاب.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان لرويترز: منذ بداية تطور الموقف قبل بضعة أسابيع تقوم اللجنة الأولمبية الدولية وبصورة منتظمة بإطلاع جميع الأطراف ذات الصلة على آخر المستجدات. وهي جزء من عملية تبادل المعلومات المستمرة بصورة منتظمة.

وفي الأسبوع الماضي عقد كيت مككونيل المدير الرياضي في اللجنة الأولمبية الدولية محادثات مع العديد من الاتحادات الرياضية الدولية تتعلق بالتغييرات التي ربما يتم اللجوء إليها في عملية التأهيل للألعاب الأولمبية.

وقال مككونيل في خطاب إلى الاتحادات إن اللجنة الأولمبية الدولية شكلت "مجموعة تنفيذية مهمتها التحرك سريعا عند الضرورة نيابة عن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية فيما يتصل بالموافقة على أي تغييرات ضرورية لنظام التأهل للألعاب. وأطلعت رويترز على الخطاب المؤرخ في التاسع من مارس الجاري.