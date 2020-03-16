شكرا لقرائتكم رئيس البرازيل: إيقاف الرياضة بسبب كورونا مجرد "هستيريا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف الرئيس البرازيلي غاير بولسونارو إلغاء الفعاليات الرياضية بسبب مخاوف تزايد انتشار فيروس كورونا، بأنه "هستيريا".
وقال بولسونارو في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن": عندما تمنعوا كرة القدم وأشياء أخرى، فهذا يعني أنكم مصابون بالهستيريا. هذا المنع لن يوقف انتشار الفيروس.
وأضاف: علينا أن نتحرك، الفيروس قد يصبح مشكلة خطيرة. لكن الاقتصاد يجب أن يمضي قدما، لأننا لا يمكننا تحمل موجة من البطالة.
وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد أعلن وقف كل المنافسات المحلية اعتبارا من يوم الاثنين وحتى إشعار آخر.
وقال روجيريو كابوكلو رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم :ندرك مسؤولية كرة القدم في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وسنتحمل هذه المسؤولية.
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