شكرا لقرائتكم الكاميرون والمغرب يستضيفان نهائي الأبطال والكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن إسناد تنظيم المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لمدينة دوالا الكاميرونية.

وذكر الحساب الرسمي لكاف عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: ملعب غابوما في مدينة دوالا الكاميرونية سيستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 29 مايو المقبل.

وكان "كاف" كشف عن ثلاث دول مرشحة لتنظيم المباراة النهائية، وهي رواندا وتونس والكاميرون، قبل أن يعلن إسناد تنظيم المباراة للأخيرة.

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وتستكمل مباريات دوري أبطال إفريقيا بالدور قبل النهائي في مايو المقبل، حيث تقام مباريات ذهاب الدور قبل النهائي يوم الأول والثاني منه، على أن تقام مباريات الإياب في الثامن والتاسع من الشهر ذاته.

ويشهد الدور قبل النهائى للبطولة مواجهة مصرية مغربية حيث يلتقى النادى الأهلي المصري مع نظيره الوداد المغربي بينما يواجه فريق الزمالك المصري فريق الرجاء المغربي.

وذكر الحساب الرسمي للكاف عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن ملعب "مولاي عبد الله" بالعاصمة المغربية الرباط سيستضيف المباراة النهائية للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والتي ستقام يوم 24 من مايو المقبل.