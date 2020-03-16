شكرا لقرائتكم رابطة الدوري المكسيكي توقف كل المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم إن كل مباريات الدرجتين الأولى والثانية ودوري السيدات ستتوقف حتى إشعار آخر من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا.
وفي بيان اليوم الأحد، قالت رابطة الدوري إن القرار اتخذ بالتشاور مع وزارة الصحة المكسيكية.
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