الاتحاد الإفريقي يختار دوالا والرباط لنهائيي دوري الأبطال والكونفدرالية

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الإثنين اختيار مدينة دوالا الكاميرونية لاستضافة المباراة النهائية لمسابقة دوري الأبطال، والرباط لنهائي كأس الاتحاد (الكونفدرالية)، والمقررتين في أيار/مايو المقبل.

وكان السباق على استضافة نهائي دوري الأبطال منحصرا بين المغرب والكاميرون وتونس بحسب الطلبات التي تقدمت في المهلة النهائية بحسب ما أعلن الاتحاد القاري في السادس من آذار/مارس، فيما كان المغرب البلد الوحيد الذي تقدم بترشيحه لاستضافة نهائي كأس الاتحاد.

وسيكون هذا الموسم الأول الذي تختتم فيه المسابقتان بمباراة نهائية واحدة بدلا من دور نهائي من ذهاب وإياب، وذلك بموجب قرار اتخذه الاتحاد القاري في صيف العام الماضي.

وأوضح الكاف في بيان انه اختار المدينتين بناء على تقييم أخذ في الاعتبار معايير عدة، منها "البنى التحتية والإقامة والتجهيزات الطبية".

وأشار الى ان نهائي مسابقة دوري الأبطال سيقام في 29 أيار/مايو 2020 على ملعب جابوما الجديد في مدينة دوالا الواقعة على مسافة أكثر من 200 كلم الى الغرب من العاصمة ياوندي.

ومن المقرر ان تستضيف الكاميرون في العام 2021 النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما سحب منها تنظيم نسخة 2019 ومنح الى مصر قبل أشهر قليلة من الموعد المقرر، على خلفية التأخر في أعمال البنى التحتية ومخاوف من الوضع الأمني.

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أما نهائي مسابقة كأس الاتحاد، فيستضيفه ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة المغربية في 24 أيار/مايو المقبل.

وكان الاتحاد القاري قد أعلن الأسبوع الماضي إرجاء عدد من مواعيده المقررة في الفترة المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أثّر بشكل كبير على روزنامة الأحداث الرياضية حول العالم.

وكانت أبرز المواعيد المؤجلة، الجولتان الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 اللتان كانتا مقررتين في أواخر آذار/مارس الحالي.

لكن الاتحاد لم يعدّل حتى الآن من جدول مسابقتي الأندية، اذ من المقرر ان يقام الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في الأول من أيار/مايو والثامن منه، وذلك بين الرجاء الرياضي المغربي والزمالك المصري من جهة، والوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري من جهة أخرى.

أما الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد، فمن المقرر ان يقام في الثالث من أيار/مايو والعاشر منه، ويجمع بين نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين من جهة، وبيراميدز المصري وهوريا كوناكري الغيني من جهة أخرى.