شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن سيدات طائرة الأهلى بعد تعليق النشاط: مستخبية فى البيت وفى إيدى الكحول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نهلة سامح، كابتن فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، عن ملازمتها للمنزل فى ظل تعليق النشاط الرياضى للوقاية من فيروس كورونا . وقالت نهلة فى تصريح لـ الخليج 365، "مستخبية فى المنزل وفى أدى الكحول"، مشيرة إلى أنها تستمتع بمشاهدة الأفلام والمسلسلات مع الرسم لكسر روتين العطلة .

وأشارت نهلة سامح إلى أنها تبتعد تماماً عن الأماكن المزدحمة لاتباع مناشدات الدولة للأخذ فى الاعتبار كل النصائح الاحترازية لعدم تفشى الفيروس .

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وناشدت كابتن فريق سيدات طائرة الأهلى الجميع الالتزام فى المنازل واتباع التعليمات للحفاظ على سلامة الجميع بدلا من الزحام الذى قد يضر بنا .

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من اليوم الاثنين، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى، لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية.