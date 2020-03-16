شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. نور الشربيني بعد توقف النشاط: هنعزل فى البيت مع بيلا وسيمبا وكوكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج وبطلة العالم لسيدات الاسكواش، والمصنفة الرابعة عالميا، الانعزال داخل منزلها بعد توقف النشاط الرياضي حتى إشعار آخر، كإجراء احترازي للحد من فيروس كورونا العالمي. وقالت الشربيني فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "هقعد فى البيت مع الكلاب بتوعى بيلا وسيمبا والبغبغان كوكو.. هتفرج على التليفزيون وممكن يبقى فى شوية تمرين.. وقت كويس إنى أقعد من غير أى ضغوط ومافيش حاجة فى دماغي".

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وتوج على فرج ونوران ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، على بطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا، وأخيراً توج على فرج ونور الشربينى ببطولة ويندى سيتى.

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