شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. جنا أشرف: نفسى أشارك بمسابقة ملكة جمال مصر وأتجوز واحد من غير كرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى جنا أشرف لاعبة الكرة الطائرة فى نادى وادى دجلة، وهى أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى على صعيد الناشئين، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:



جنا أشرف لاعبة وادي دجلة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم والفاشون.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

للأسف أنا مليش فى المطبخ خالص ومش بعرف أعمل أى أكل.



جنا اشرف

من نجمك المفضل؟

الممثل الأمريكى كريس إيفانز.

Advertisements

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب ومحمد حماقى بحب أسمعهم على طول.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه؟

موديل أو ملكة جمال مصر ومصممة أزياء.

لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا خالص.. العنف هيولد العنف ومش هستفيد حاجة.. التجاهل أفضل.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

هند رستم.. بحب جمالها قوى.



جنا أشرف

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال أكتر بحكم إنى شخصية رياضية.

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

مش شرط رياضى المهم من غير كرش.