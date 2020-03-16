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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 16 مارس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الكاف يعلن رسميا استضافة استاد جابوما بالكاميرون نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيفا يمنح محمد صلاح والمحترفين حرية الانضمام للمنتخب دون عقوبات.

الكاف يعلن رسميا استضافة استاد جابوما بالكاميرون نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، استضافة استاد "جابوما" في دولة الكاميرون لنهائي دوري أبطال أفريقيا. كما قرر اقامة نهائى الكونفدرالية بملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط بالمغرب.

فيفا يمنح محمد صلاح والمحترفين حرية الانضمام للمنتخب دون عقوبات

تلقي اتحاد الكرة خطابا رسميا من الفيفا ، يخطر فيه الجبلاية بأحقية اللاعبين المحترفين خارج مصر في عدم الانضمام لمعسكرات منتخب مصر المقبلة دون عقوبات علي اللاعب او ناديه الخارجي في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الفيفا للوقاية من فيروس كورونا.

الزمالك يرفع عقد محمود علاء "ماليًا" من الموسم المقبل بعد تمديده

قرر مسئولو الزمالك، تعديل قيمة عقد محمود علاء، مدافع الأبيض، المالية بداية من الموسم المقبل، بعد الجلسة التي عقدها مرتضى منصور رئيس الزمالك مع اللاعب والتي شهدت توقيع اللاعب على عقده الجديد ليمتد تعاقده مع النادى لمدة 5 سنوات، وذلك مع مضاعفة القيمة المالية التى يحصل عليها اللاعب مع القلعة البيضاء ولكن بداية من الموسم القادم حيث سيواصل اللاعب تقاضى راتبه هذا الموسم وفقا لعقده الجارى الذى يقتضى بحصوله على 3 مليون جنيه و750 ألف جنيه، إلا إنه أصبح مرتبطًا بعقد مع الأبيض حتى عام 2024 وذلك بإضافة موسمين في عقده.

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خالد عبد العزيز ينتقد قرار الكاف باستضافة الكاميرون لنهائى أبطال أفريقيا

علق المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، استضافة استاد جابوما في دولة الكاميرون لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك عبر تويتر.

كريم العراقى يوضح حقيقة توقيعه للزمالك فى مكالمة لمسئولى المصرى

أجرى مسؤولو النادى المصرى مُكالمة هاتفية مع كريم العراقى، الظهير الأيمن للفريق والمنتخب الأولمبى، للاستفسار عن حقيقة توقيعه للزمالك، بعد تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوماً فى مصر كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا.

فرجانى ساسى على رأس المرشحين لتمديد التعاقد فى الزمالك

تضع إدارة الكرة بنادى الزمالك التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور، التجديد لعدد من اللاعبين على رأس أولويات المرحلة المقبلة، خاصة بعد قرار اتحاد الكرة بتعليق النشاط الكروى فى مصر لمدة 15 يومًا، ويأتى فى مقدمة هؤلاء اللاعبين الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، وذلك لتحصين مستقبله داخل القلعة البيضاء.

فايلر يبحث عن "آلية آمنة" مع إدارة الأهلي لاستمرار تدريبات الفريق

يبحث السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، عن آلية آمنة مع إدارة النادى لاستمرار تدريبات الفريق وعدم